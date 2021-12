Przegląd prasy 4.12.2021 Bieruń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

Eurostat przedstawił zaskakujące dane, z których wynika, że z rodzicami mieszka dziś niemal połowa Polaków między 25. a 34. rokiem życia. To skutek m.in. pandemii, która utrudniła opuszczenie rodzinnego domu. Co kieruje młodymi, którzy postanawiają opóźnić wyprowadzkę? Przyczyn jest wiele, a jedną z ważniejszych są wysokie ceny nieruchomości.

Funkcjonariusze bieruńskiej komendy zatrzymali mieszkańca Lędzin, który próbował wykupić swoją wolność. Aby nie trafić do izby wytrzeźwień po interwencji, 68-latek zaproponował mundurowym... 49 zł! Zamiast na przymusowe trzeźwienie, mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i teraz grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.