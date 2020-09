Przegląd prasy 3.09.2020 Bieruń, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.09.2020, w Bieruniu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taka będzie zima 2020/21. Mamy pierwszą prognozę pogody! Zobaczcie [4.09.2020 r.]”?

Prasówka Bieruń 3.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taka będzie zima 2020/21. Mamy pierwszą prognozę pogody! Zobaczcie [4.09.2020 r.] Synoptycy już analizują modele pogodowe i wskazują na długoterminowe prognozy dotyczące nadchodzącej zimy? Jaką pogodę zapowiadają na nadchodzącą zimę? Czy tym razem możemy liczyć na białe święta? Czy znowu szykuje się bardziej jesienna aura? Sprawdźcie pierwsze prognozy na zimę 2020/21. 📢 Home office po polsku. 10 rzeczy, za które kochamy pracę zdalną (i jej nienawidzimy) Większość Polaków deklaruje, że izolacja społeczna nie wpłynęła negatywnie na jakość ich pracy. Wręcz przeciwnie, niektórzy zauważyli poprawę swojej efektywności podczas pracy zdalnej. Poznaj nasze największe bolączki i radości związane z home office.

📢 Niemożliwe budynki Erwina Wurma. Zobacz zabawne i zaskakujące dzieła austriackiego artysty To nie grafiki komputerowe – tych niesamowitych budynków można dotknąć. Powstały w szalonej wyobraźni austriackiego rzeźbiarza. 📢 Gigantyczne promocje w Media Markt. Co teraz kupicie taniej? [03.09.2020] Media Markt przygotował dla swoich klientów spore obniżki. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista! 📢 Ministerstwo Klimatu wprowadza program "Czystość plus". Wyższe kary za zaśmiecanie oraz pomysły na obniżenie kosztów gospodarowania odpadami Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - Nie po to uczyliśmy mieszkańców segregacji, by teraz wracać do dawnych przyzwyczajeń.

📢 Jakie Polacy mają plany na zmieniającą się przyszłość? Bardziej świadomie, oszczędnie i online! 2020 to rok pełen niespodzianek, w którym transformacja cyfrowa przyspieszyła – dzieci ruszyły na lekcje online, pracownicy przenieśli się na pracę zdalną, a w sieci zaczęliśmy robić zakupy, zdobywać wiedzę, zażywać rozrywki. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z pierwszego półrocza 2020 roku? Zapytaliśmy Polaków o to, jak wykorzystali pandemię. Czego się nauczyli, jakie hobby postanowili pielęgnować? Co się zmieniło? Odpowiedzi bywały zaskakujące! 📢 Kosmos w oczach: niezwykłe makro fotografie oczu zwierząt. Wyglądają jak mgławice lub nieznane planety Są światy, o których nie śniło się największym filozofom. I wcale nie mówimy tu o odległych galaktykach, lecz o tym, co mamy pod ręką. Okazuje się, że przyjrzenie się z bliska czemuś tak normalnemu, a zarazem tak niezwykłemu jak oko zwierzęcia, pozwala odkryć zupełnie nieznane obrazy. Dowodzi tego armeński artysta, który na swoich makro fotografiach ujawnia cuda, jakich nikt się nie spodziewał. Magnetyczne zdjęcia zachwycają, przerażając zarazem.

i zapomnisz, co to zapalenie pęcherza. 📢 Pielęgnacja po wakacjach, czyli jak zadbać o twarz, włosy i ciało po sezonie letnim? Wakacje minęły, upały się skończyły, za to zostały super wspomnienia. Pamiętacie jeszcze, jak się przygotowywałyście do wyjazdu? Byłyście może u kosmetyczki, zrobiłyście sobie pedicure i piękną fryzurę. Efektów tych zabiegów z pewnością już nie widać, bo słońce, słona woda, chodzenie bez butów z pewnością nie przyczyniły się do tego, aby mieć w dobrej kondycji skórę, włosy i paznokcie. Warto zadbać o siebie także i terazteraz kiedy to już wracamy do rzeczywistości, czyli do szkół i pracy. Podpowiadamy, o jakie części ciała trzeba zadbać po wakacjach.

📢 Rozmowy Anity Czupryn. Komandos "Gromu": Nigdy się nie poddałem! Płakałem tylko wtedy, gdy byłem na misji i kiedy trumny z poległymi żołnierzami polskimi oraz wojsk koalicji były z ceremoniałem wojskowym wnoszone do samolotów. Nigdy więcej. I nigdy się nie poddałem. Żołnierze GROM-u nie szkolą się po to, żeby przegrywać. Uczymy się walczyć po to, żeby zwyciężać – mówi Krzysztof Puwalski, były oficer GROM, autor książki „Operator 594”. 📢 Tę historię napisano w Kielcach. Jest film o kulisach skazania i uniewinnienia Tomasza Komendy. Wstrząsający [ZDJĘCIA] Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" chwyta za gardło, wzrusza, wywołuje łzy. I chociaż jest oskarżeniem polskiego wymiaru sprawiedliwości to napawa optymizmem. Może nie tak wielkim, bo chociaż tytułowy bohater zostaje uniewinniony, to reszta spraw ciągnie się. W Warszawie w środę odbyła się premiera dla zaproszonych gości - byliśmy na niej i jako jedni z pierwszych zobaczyliśmy film. Scenariusz do niego napisał kielczanin Andrzej Gołda.

📢 Zgrane Tychy - mobilne gry miejskie. Weź smartfon, wyjdź na miasto i baw się Zgrane Tychy - mobilne gry miejskie. Weź smartfon, wyjdź na miasto i baw się. Gry są trzy, wszystkie już działają. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Action Track i można ruszać

na poszukiwanie QR code'ów. 📢 Tabletki na zmianę płci. Którą wybierzesz ty MEMY. Gigantyczna wtopa RPD o edukatorach seksualnych. Mikołaj Pawlak pod ostrzałem internautów Tabletka na zmianę płci w rękach edukatorów seksualnych - to wizja, którą nakreślił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak na antenie TVN24. Pawlak mówił, że w Poznaniu zdarzały się sytuacje, gdy edukatorzy seksualni podawali dzieciom środki farmakologiczne w celu zmiany płci. Po słowach Pawlaka w internecie rozpętała się burza, a internauci stworzyli memy o tabletkach na zmianę płci. Obejrzyj je w galerii.

📢 Dzień wstaje nad Jeziorem Paprocańskim i w paprocańskich lasach ZDJĘCIA Dzień się budzi nad Jeziorem Paprocańskim i w lasach paprocańskich. Łodzie leniwie kołyszą się na wodzie, na brzegach wędkarze, na alejkach okalających jezioro pierwsi biegacze, rowerzyści i amatorzy nordic walking. Wschodzące słońce przebija się przez gałęzie drzew. Jest pięknie. 📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak zminimalizować szczekanie u psa? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

Kiedy powstanie most pontonowy?