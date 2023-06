Przegląd prasy 3.06.2023 Bieruń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

Commodore 64 był dla wielu osób zaczynających przygodę z elektroniką pierwszą stycznością z komputerem. Obok Amigi i Atari była to najpopularniejsza marka na bazarach, rynkach i domach w czasach PRL-u. Urządzenie to zostało wydane ponad 40 lat temu, jednak do dziś posiada ono rzeszę miłośników na całym świecie. Zobacz 7 najlepszych gier na C64, w których gracze lat 80. i 90. spędzali długie godziny. Pamiętasz je wszystkie?