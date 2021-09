Przegląd prasy 29.09.2021 Bieruń, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

Protest tyszan i bierunian. Nie chcą kolejnego zakładu, z którego będzie śmierdzieć. Chodzi o tyszan z Urbanowic, Jaroszowic i Cielmic oraz bierunian sąsiadujących z tymi dzielnicami. Ich wspólnym problemem są przykre zapachy, jakie wydobywają się z oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci. A teraz dowiadują się, że o pozwolenie na budowę stara się firma, która chce postawić zakład potęgujący dotychczasową uciążliwość zapachową. W środę, 29 września, wieczorem zebrali się przy ul.Lokalnej w Tychach, by wspólnie wyrazić swoje zdecydowane NIE i podpisać petycję do prezydenta Tychów.

Wiadomo już od wielu miesięcy, że pandemia i związane z nią stresy, ale także izolacja związana z pracą zdalną zwiększyły problemy pracowników ze zdrowiem psychicznym. Potwierdza to analiza zwolnień lekarskich z ostatnich miesięcy. wielu pracodawców zna ten problem i próbuje wspierać pracowników z takimi problemami, np. zmieniając listę lekarzy specjalistów dostępnych w ramach fundowanych przez siebie pakietów medycznych. Generalnie jednak pracownicy bardzo krytycznie oceniają pomoc pracodawców w tym zakresie. Dlaczego?

Zgodnie z prognozami, tysiąc nowych zachorowań dziennie, pojawił się jeszcze we wrześniu... a mianowicie wczoraj! Aż 1234 nowych przypadków zakażeń, odnotowano minionej doby! To najwyższy wyniki od 27 maja, a zarazem wzrost o 40 proc. w stosunku do środy z ubiegłego tygodnia! Zmarły 22 osoby. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach woj. śląskiego? Gdzie zakażeń jest najwięcej? Kliknij w galerię i sprawdź.