Przegląd prasy 22.01.2022 Bieruń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

POSZUKIWANIA JACKA JAWORKA. Ponad pół roku trwają poszukiwania Jacka Jaworka, który w lipcu 2021 roku zastrzelił we wsi Borowce pod Częstochową swojego brata, jego żonę i 17-letniego bratanka. Śląska policja wciąż prowadzi czynności w tej sprawie i nie lekceważy żadnego sygnału nawet tych płonących do jasnowidzów. Zdaniem jednego z nich, Krzysztof Jackowski radził, aby Jacka Jaworka, a właściwie jego zwłok szukać w Poraju. Z naszych informacji wynika, że także ta informacja była weryfikowana.

Dziś, 21 stycznia odbyła się konferencja premiera w związku z piątą falą pandemii. Mateusz Morawiecki przedstawił na niej zmiany dotyczące walki z koronawirusem. - Piąta fala stała się faktem. Ona się różni od poprzednich, bo mamy do czynienia z wirusem omikron, który jest bardziej zakaźny. Mierzymy się z nową sytuacją - mówił.

W ciągu trzech miesięcy powróciła do normy czynność serca u dzieci, które przebyły wieloukładowy zespół zapalny związany z COVID-19 (MIS-C) - informuje „Journal of the American Heart Association“.