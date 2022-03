Przegląd prasy 2.03.2022 Bieruń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

Za nami miesiąc pełen imprez w woj. śląskim. Oj działo się w klubach i dyskotekach w miastach woj. śląskiego. W każdy weekend bawiły się tam setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy... i nie brakowało na nich pięknych kobiet. Zobaczcie, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto najładniejsze dziewczyny na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Bielska-Białej, Gliwic, Lublińca i Siemianowic Śląskich. To one rządziły w klubach i dyskotekach w lutym 2022. Zobacz zdjęcia

Mieszkanie od gminy może brzmieć jak atrakcyjna opcja – niski czynsz, dach nad głową, brak kredytu do spłacenia... Tymczasem nie dość, że na mieszkanie komunalne czy socjalne nieraz czeka się latami, to w dodatku warunki życia w takich budynkach często są tragiczne. Oto drastyczne przykłady z całej Polski.

O tym jak dynamicznie zmienia się sytuacja społeczno-gospodarcza kraju wiemy wszyscy. Wysoka inflacja, rosnące ceny w sklepach, wahania cen paliw. To skutki wydarzeń w Polsce i na całym świeci. Jak przedstawiają się dane na temat rynku pracy i wynagrodzeń w województwie śląskim za styczeń 2022r.? Przedstawiamy poniżej.

Środa Popielcowa w Kościele katolickim w 2022 roku przypada 2 marca. Jest to święto ruchome i rozpoczyna około 40 dni Wielkiego Postu. Początek Wielkiego Postu uzależniony jest od daty Wielkanocy. Co można jeść i pić w Środę Popielcową, a czego tego dnia powinniśmy sobie odmówić? Czy w Popielec można jeść mięso? Przyjrzeliśmy się, jak powinno się pościć tego dnia.

Karnawał dobiega końca, a wraz z nim wesołe imprezy i zabawy. Śledzik, zwany także podkoziołkiem lub ostatkami, w 2022 roku wypada we wtorek - 1 marca. Jaka tradycja wiąże się z obchodami śledzika? Jakie potrawy cieszą się popularnością w ostatnim dniu karnawału?

Sałatka śledziowa to postne i bezmięsne danie, które możesz przygotować na środę popielcową czy dni postne. Mamy dla Ciebie niezawodny przepis na pyszną i tradycyjną sałatkę śledziową z jajkiem i kwaśnym jabłkiem, ogórkiem kiszonym i z sosem majonezowym. Na jej przygotowanie potrzebujesz ok. 30 min. Sprawdź i wypróbuj nasz przepis na sałatkę śledziową.

Kalendarz pyleń oraz prognoza pogody dla alergików. Odpowiedź na pytanie, co teraz pyli oraz prognoza pogody to dwie bardzo istotne kwestie dla alergików w okresie pyleń. Czy pogoda będzie w najbliższym czasie sprzyjać alergikom? Jaka jest przewidywana pogoda w Bieruniu?

OFERTY PRACY. Od pierwszej informacji dotyczącej wojny na Ukrainie, cała Polska zmobilizowała się i zaczęła organizować pomoc dla obywateli tego kraju. Prócz licznych zbiórek, zajęto się organizowaniem miejsca do spania, a nawet pracy dla uchodźców, którzy dotrą do naszego kraju. Przygotowaliśmy przykładowe oferty pracy jakie mogą znaleźć w rejonie obywatele Ukrainy.

Bojkot rosyjskich produktów, które znaleźć możemy w Polsce staje się faktem. Kraje takie jak Litwa, Łotwa i Estonia podjęły decyzję o wycofaniu ze sklepowych półek towarów pochodzących z Rosji. Polscy internauci również udostępniają sobie listę marek i produktów, których zysk z zakupu wędruje do kraju Władimira Putina. Nawet nie wiecie, że wiele produktów, których używacie na co dzień pochodzi właśnie z Rosji. Jakie to towary?