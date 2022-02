Przegląd prasy 15.02.2022 Bieruń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

Walentynki to czas bycia razem i idealny pretekst do myślenia o tym, jak wiele ciepła możemy dać swoim bliskim. W chłodne dni chcesz siebie i swoją rodzinę otulić przyjemnym ciepłem. To jednak nie znaczy, że Twoje rachunki za ogrzewanie muszą być wysokie. Połącz w parę komfort cieplny z oszczędnościami. To, ile zapłacisz za ogrzewanie i jak czujesz się w swoim mieszkaniu, w dużej mierze zależy od Ciebie. Sezon grzewczy trwa, dlatego już teraz dowiedz się, jak znaleźć równowagę pomiędzy ciepłym i komfortowym wnętrzem a odpowiedzialnym korzystaniem z ogrzewania.