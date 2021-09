Przegląd prasy 13.09.2021 Bieruń, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

Nadchodzącej rewolucji w transporcie towarzyszy konieczność dostosowania gospodarki do nowego, lepszego dla zdrowia i życia ludzi modelu. To wyzwanie, ale zarazem wielka szansa. Elektromobilność to nowe miejsca pracy w sektorze motoryzacyjnym, energetycznym oraz branżach skupionych wokół tych sektorów. To także szansa na wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju innowacyjnego, przyjaznego nowoczesnym technologiom i zielonej energii.