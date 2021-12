Przegląd prasy 1.12.2021 Bieruń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

Brak drobnych na parkometr, zbyt mała ilość miejsc parkingowych i poranny pośpiech. To tylko niektóre z wymówek kierowców. Chcesz stać się rozpoznawalny i sprawić, by wszyscy zjeżdżali ci z drogi? Nic trudnego! Wystarczy, że źle zaparkujesz, a internauci na pewno zadbają o twoją (złą) sławę. Myślicie, że widzieliście już wszystko na polskich drogach? Spójrzcie na te zdjęcia. Oto prawdziwi „Mistrzowie" parkowania w Śląskiem.

W dzieciństwie z zapartym tchem śledziliśmy przygody Muminków, baliśmy się Buki oraz czekaliśmy na to, co wymyślą przyjaciele ze Stumilowego Lasu. Równie fascynujące były smakołyki, którymi zajadali się nasi ulubieńcy, znani z dobranocek i książek. Naleśniki przygotowywane w wannie przez Mamę Muminka, śmiercionośne ciasto od piratów i Kapitana Haka, czy biszkopciki Ani z Zielonego Wzgórza. Przyjrzeliśmy się 8 potrawom, które przypominają nam dzieciństwo.

Dziś w Polsce mamy CZARNY REKORD - największą liczbę zgonów trwającej właśnie IV fali pandemii. Minionej doby zmarło aż 526 osób! Aż tylu zgonów z powodu COVID, nie było w Polsce od 28 kwietnia. We wtorek 30 listopada, nowych zakażeń mamy 19 074 - to o ok. 5 proc. mniej, niż w ubiegły wtorek! Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

Herbata zimowa to rozgrzewający napój, po który chętnie sięgamy w chłodne wieczory. Jest nie tylko smaczny, ale odpowiednio przygotowany, ma właściwości lecznicze. Picie naparów i herbatek może pomóc w walce z infekcją. Poznaj siedem przepisów na zimowe herbatki – po jednym na każdy dzień tygodnia.

"Powrót do przeszłości - Opowieści biblijne" to autorski program ks. Marcina Matonoga, wikarego parafii bł. Karoliny w Tychach, na roraty 2021. Jest to powrót do czasów starotestamentowych. W programie - spotkania z ważnymi postaciami Starego Testamentu. Pierwszą z nich był Abraham.

Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki 2021. Wygrał - po raz siódmy - Leo Messi. Internauci nie mają wątpliwości, komu należało się trofeum. Zobaczcie memy po gali w Paryżu.