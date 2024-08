Przedszkola w Bieruniu w roku szkolnym 2024/2025. Adresy i kontakt do placówek

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Kiedy prowadzone są rekrutacje w przedszkolach w Bieruniu?

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Przedszkola niepubliczne w Bieruniu funkcjonują zgodnie z przepisami, które zapisano w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia . Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do wybranego przedszkola wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej lub w sekretariacie .

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy bądź w sposób tradycyjny, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Bieruniu?

Nauka w przedszkolu pozostaje ogromnie istotna w rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola nabiera umiejętności życia w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.