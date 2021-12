Prasówka Bieruń 9.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bieruniu nie minęło Cię nic ważnego

„DC Deck Building Game” to seria pięknie ilustrowanych gier karcianych (i dodatków do nich) pozwalająca graczom przenieść się do uniwersum znanego z komiksów DC i wcielić w postacie takie jak Batman, Superman czy… Joker. 8 grudnia, za sprawą wydawnictwa Egmont, ukaże się kolejna gra w cyklu zatytułowana „DC. Batman: Metal”, w której gracze muszą uratować Batmana oraz innych uwięzionych Superbohaterów, a potem przyłączyć ich do swoich drużyn, ruszając na ratunek Multiwersum. Tego samego dnia ukaże się też dodatek crossover oparty na filmie animowanym „Batman Ninja”.