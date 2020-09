Prasówka Bieruń 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bieruniu nie minęło Cię nic ważnego

Polska Rada Centrów Handlowych apeluje do rządu i posłów „o pilne doprecyzowanie przepisów regulujących uprawnienia i obowiązki osób przebywających w miejscach handlu i usług w czasie epidemii oraz określenie konsekwencji dla tych, którzy nie będą ich przestrzegać”. Przez niejasne prawo w sklepach i innych miejscach coraz częściej dochodzi do sporów, a nawet awantur, jak w głośnej już wojence celebryty Tomasza Karolaka z siecią IKEA. Handlowcom zależy na ukróceniu tego groźnego procederu. Coraz więcej krajów na Zachodzie wprowadza lub zaostrza kary za brak maseczki w miejscu publicznym. Noszenie maseczek jest obowiązkowe m.in. w całym Paryżu, kara wynosi 135 euro. W Berlinie kary wahają się między 50 a 500 euro, a we włoskiej Kampanii nawet 1000 euro. Zaostrzone przepisy brytyjskie przewidują kary nawet do 3200 funtów, a irlandzkie – karę pół roku więzienia.

Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia?

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.

Tylko jedna osoba zatrudniona na 10 chciałaby zrezygnować z pracy zdalnej i pełnić swoje obowiązki wyłącznie z biura. Potrzebę pracy zdalnej odczuwa dziewięciu na 10 pracowników. Zobacz, jak pandemia COVID-19 zmieniła nasze podejście do pracy zdalnej.

To już prawie pewne, że w 2021 roku zapłacimy więcej za komunikację publiczną, której organizatorem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To cena pandemii COVID-19, z powodu której miasta dopłacą do transportu 20 milionów złotych. - Zobaczymy, na jakim poziomie zamkniemy tegoroczny budżet i dopiero wtedy będziemy uwzględniać zmiany w taryfie biletowej - zapowiedział Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

Jedni zwlekali czekając na bon turystyczny 500 plus, inni bo chcieli wyjechać tam gdzie inni, ale tłumy to minimalizacja bezpieczeństwa i ogromne ryzyko. Co innego teraz, gdy wszyscy wrócili do domów i we wrześniu, przy całkiem niezłej pogodzie, można wybrać się w dowolne miejsce z gwarancją minimalizacji ryzyka. Urlop we wrześniu w czasach nowej normalności - to może więc być to!