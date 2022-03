Prasówka Bieruń 7.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bieruniu nie minęło Cię nic ważnego

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

Polacy chcą bronić swojego kraju, w razie jakiegokolwiek kryzysu. W związku z wojną na Ukrainie coraz więcej chętnych zgłasza się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypominamy co zrobić, by zostać terytorialsem oraz ile można zarobić, służąc w formacji. Zobaczcie, jak się zgłosić oraz ile wynosi uposażenie.