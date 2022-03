Prasówka Bieruń 3.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bieruniu nie minęło Cię nic ważnego

Chcecie zaoszczędzić? Zobaczcie, jakie promocje przygotowały sklepy na początek marca 2022. Niektóre produkty kupicie nawet o połowę taniej! Rabaty czekają na Was m.in. w takich sklepach jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto, Aldi czy Auchan. Sprawdźcie, gdzie są największe obniżki. Taniej kupicie mięso, owoce, a także kawę czy słodycze.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał kolejne decyzje dotyczące wycofania leków ze sprzedaży. To znany lek stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny oraz znany lek stosowany w leczeniu przeziębień i infekcji. Wcześniej wycofano też między innymi lek o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, umiarkowanie nasennym. Kliknij w galerię i zobacz konkretne serie wycofanych leków!

Serce to kluczowy narząd dla funkcjonowania organizmu. Gdy zaczyna chorować, bardzo często towarzyszą temu objawy, a pierwsze symptomy pojawiają się dopiero przy zaawansowanych zmianach. Jak więc zadbać o zdrowe serce? Według ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego jednym z ważniejszych elementów profilaktyki chorób układu krążenia jest prawidłowa dieta. Niektóre produkty spożywcze mogą przy tym w szczególny sposób mogą wspierać zdrowie serca. Sięgaj po nie częściej już od dziś!

Ukraińska agencja informacyjna Ukrinform informuje, że rosyjska instytucja kosmiczna Roskosmos straciła kontrolę nad satelitami szpiegowskimi. Ma to być skutek ataku hakerskiego grupy Anonymous.

Mieszkańcy woj. śląskiego w m.in. Częstochowie, Katowicach i Sosnowcu, obserwują latające samoloty U.S. Air Force. W środę 2 marca nad Częstochową latają wojskowe śmigłowce. Wzmożony ruch lotniczy związany jest zapewne z sytuacją na Ukrainie, a także ćwiczeniami Siber Strike 22, które trwają w Polsce.

Trudnych kwestii nie można unikać. Obecna sytuacja na Ukrainie jest właśnie takim tematem. Rodzic, który chciałby w racjonalny sposób wytłumaczyć dziecku, co dzieje się na świecie, czym jest wojna i dlaczego doszło do takiego konfliktu zbrojnego, może nie wiedzieć, jak przeprowadzić taką rozmowę. Tymczasem niewiedza, drastyczne obrazy z telewizora i podsłuchane dyskusje dorosłych mogą być dla dzieci bardzo stresujące. Warto więc rozmawiać z najmłodszymi na temat bieżących wydarzeń i robić to umiejętnie.

Policja z Bierunia zatrzymała 33-latka, który znęcał się nad swoją matką. Ma zakaz zbliżania się do rodziny przez okres czternastu dni, który może ulec przedłużeniu przez sąd. Śledczy przeprowadzą dochodzenie, które pozwoli na pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej.