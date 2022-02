Prasówka Bieruń 22.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bieruniu nie minęło Cię nic ważnego

9589 osoby w Polsce minionej doby uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19. W statystykach Ministerstwa Zdrowia woj. śląskie plasuje się na 4. miejscu. Liczba nowych zakażeń w Śląskiem, to 8675. W całej Polsce na koronawirusa zmarło 16 osób.

Na tłusty czwartek tradycyjnie robimy m. in. pączki z dżemem, różą, faworki, oponki i róże karnawałowe. Jeśli szukacie bardziej oryginalnego pomysłu, proponujemy Wam równie pyszne i chrupiące churros. To smażone, delikatne smakołyki, popularne w Hiszpanii, Turcji, Portugalii i Ameryce Łacińskiej. Są bardzo proste do przygotowania, a podane z ciepłym sosem czekoladowym smakują wprost obłędnie! Musicie spróbować. Zobaczcie nasz sprawdzony przepis na churros.