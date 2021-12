Prasówka Bieruń 13.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bieruniu nie minęło Cię nic ważnego

Oto 15 najpiękniejszych choinek w miastach woj. śląskiego. Sztuczne, naturalne, pięknie rozświetlone są ozdobą Rynków i skwerów. Zobaczcie w galerii zdjęć, jakie wybraliśmy dla Was. Z naszym zestawieniu znalazły się aż dwie choinki z Rybnika, zaskoczył nas Chorzów, Katowice, Bielsko czy Lubliniec. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierunia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.12 a 11.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czy grupa krwi może wpływać na wzrost ryzyka rozwoju chorób? Sprawdź, co jest faktem, a co mitem na temat grup krwi”?