Prasówka Bieruń 1.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bieruniu nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje wczorajszego dnia z wtorku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.09.2020, w Bieruniu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA]”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Bieruń 1.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Przegląd sierpnia 2020 w Bieruniu, najważniejsze wydarzenia miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierunia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w Lędzinach. Gdzie 1.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

📢 Zasiłek dla bezrobotnych. Zobacz, jaki procent pensji stanowi w różnych krajach Zasiłek dla bezrobotnych poszedł w górę, ale nadal wypadamy słabo na tle innych krajów. Pod względem stopy zastąpienia ostatniej pensji daleko jest nam do europejskiej czołówki. Przekonaj się, jaki procent ostatniej pensji stanowi zasiłek dla bezrobotnych za granicą. 📢 Zespół Szkół nr 2 w Tychach. Inauguracja roku dla pierwszoklasistów ZDJĘCIA Zespół Szkół nr 2 w Tychach. Inauguracja roku dla pierwszoklasistów rozpoczęła się o dziesiątej. Jest ich ponad 80 w trzech klasach. Ogólnej uroczystości nie było. Pierwszoklasiści spotkali się w klasach z wychowawcami. Do każdej weszła dyrektor Anna Chrobaczek, by nowych uczniów powitać i przedstawić im najważniejsze informacje. Szerzej - wkrótce. Na razie zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 📢 Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 na stadionie miejskim w Tychach. Dla ZS 1 im. Gustawa Morcinka ZDJĘCIA Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 dla Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach odbyła się na stadionie miejskim w Tychach. Jednym z powodów wyboru takiego miejsca jest klasa mistrzostwa sportowego w tej szkole, innym - duża liczba pierwszoklasistów (ok. 160).

📢 Nowy rok szkolny 2020/2021 z Adamem Małyszem w SP 22 w Tychach. Akcja Bezpieczna droga do szkoły ZDJĘCIA Nowy rok szkolny 2020/2021 w SP 22 w Tychach zainaugurowany został z Adamem Małyszem w SP 22 w Tychach. Była to też inauguracja policyjnej akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Delegacja pierwszoklasistów miała okazję przećwiczyć bezpieczne przechodzenie przez jezdnię w towarzystwie policji i mistrza w skokach narciarskich, Adama Małysza.

📢 Trwa Fine Dining Week. Wydarzenie potrwa do 13 września 2020 r. Autorskie dania przygotowali znakomici szefowie kuchni Tegoroczna edycja festiwalu jest dedykowana utalentowanym szefom kuchni tworzącym dziś tożsamość polskiego haute cuisine oraz rozwijającej się polskiej scenie fine diningowej, która twórczo łączy tradycję z nowoczesnością. 📢 Millenialsi zmienili się wskutek pandemii. Zobacz, czy warto inwestować w młodego pracownika Epidemia COVID-19 sprawiła, że millenialsi stali się bardziej lojalnymi pracownikami. Młode osoby mają jednak duży problem ze stresem. Może im pomóc praca zdalna.

📢 Ekspert: Szkoły nie są gotowe na przyjęcie uczniów w nowych realiach. Nie ma systemu wsparcia oświaty w dobie pandemii Szkoły będą musiały najpierw przetrwać pierwsze tygodnie tego trudnego roku szkolnego - mówi Marcin Samsel, ekspert zarządzania kryzysowego, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. 📢 Jak zatrzymać burzę cytokin w ciężkim COVID-19? Jest lek, który zahamuje śmiertelny stan zapalny, gdy nie działają już inne środki Przyczyną ciężkich powikłań COVID-19 nie są same szkody wyrządzone w organizmie przez koronawirusa. Stan pacjentów gwałtownie pogarsza się w sytuacji, gdy stan zapalny w ustroju wymyka się spod kontroli i rozszerza na kolejne układy. To tzw. burza cytokin, gdy nie działa większość terapii stosowanych na wcześniejszych etapach choroby. Do tej pory lekarze nie wiedzieli, jak ją zatrzymać. Na szczęście istnieje stosowany już lek o takim działaniu!

📢 Koronawirus zmutował. Jest jeszcze bardziej zakaźny, atakuje częściej ale łagodniej. Zbliża się koniec epidemii? Koronawirus zmutował i jest jeszcze bardziej zakaźny - uważają specjaliści. Liczba chorych na COVID-19 i przypadków śmiertelnych rośnie lawinowo, ale zdaniem naukowców przebieg choroby będzie coraz łagodniejszy. Czy to zwiastuje nadchodzący koniec epidemii koronawirusa?

📢 7 grzechów głównych kierowców. Też jej popełniasz? Te zachowania zagrażają wam oraz innym uczestnikom ruchu Pewne zachowania są za kierownicą niewybaczalne. Choć z pozoru niewinne, mogą prowadzić do bardzo przykrych konsekwencji - nie tylko dla kierowcy, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Zobaczcie, czego zdecydowanie nie należy robić w samochodzie. Zróbcie rachunek sumienia i odpowiedzcie sobie szczerze - wam też się zdarzają podobne przewinienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej przyjmijcie jako pokutę postanowienie, że od tej pory chowacie telefon do bagażnika.

📢 Klienci bez maseczek planują najazd na IKEA. Czy sklep może ich wyprosić? Przepisy są wadliwe – uważa rzecznik praw obywatelskich Po tym, jak celebryta Tomasz Karolak, został wyproszony z warszawskiego sklepu IKEA, bo próbował robić zakupy bez maseczki ochronnej i stanowczo odmówił jej założenia powołując się na „prawa konstytucyjne”, klienci skandynawskiej sieci zaczęli się skrzykiwać na „zakupy bez maski”. Założonym przez niejakiego… „Tomasza” wydarzeniem w samych tylko Jankach zainteresowanych jest 220 osób. Tymczasem organizacja zrzeszająca największe sieci handlowe w Polsce apeluje do rządu, by w trybie pilnym uchwalił jasne i precyzyjne przepisy nakazujące nosić maseczki w sklepach. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przyznał w poniedziałek, że obecne prawo jest wadliwe. Świadczy o tym choćby głośny już wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach, który na wniosek policji ukarał 100 zł grzywny ekspedientkę za to, że odmówiła sprzedaży towarów klientce bez maseczki.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Wraca zasiłek opiekuńczy. Na razie na 20 dni