Pogoda tygodniowa dla Bierunia. Prognoza na 7 dni, od jutra (20.09) do niedzieli

Pogoda na tydzień w Bieruniu w poniedziałek: pochmurnie. Maks. temp. 12 do 14 °C, min. temp. 2 do 4 °C. Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 20.09.2021:

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Bieruniu wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bierunia, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 6°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północny.

Pogoda na tydzień w Bieruniu: wtorek, 21.09

Za dnia w Bieruniu słupki rtęci powinny pokazać 14°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 5°C.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Bieruniu we wtorek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bierunia, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-zachodni.