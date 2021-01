Pogoda na dzisiaj dla Bierunia. Zobacz prognozę pogody na dzisiaj (środę, 27.01)

Pogoda na wrzesień. Długoterminowa prognoza miesięczna. Opady, temperatura, zachmurzenie. Koniec burz, wracają mgły i gołoledź

Pogoda na wrzesień: długoterminowa prognoza miesięczna na koniec lata i początek jesieni. Choć dni coraz krótsze pogoda we wrześniu będzie nas rozpieszczać. Można się spodziewać nawet upałów, ale bez niszczycielskich burz towarzyszących. W klimatologii wrzesień jest pierwszym jesiennym miesiącem, ale astronomiczne i kalendarzowe lato trwa jeszcze ponad dwa tygodnie – w tym roku astronomiczna jesień zacznie się 22 IX o godzinie 15.31, jak zawsze równonocą jesienną. Oznacza to, że jasna część doby zacznie się skracać, a ciemna wydłużać – aż do przesilenia zimowego w grudniu.