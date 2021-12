Pogoda na dzisiaj dla Bierunia - 19.12. Sprawdź, jaka będzie pogoda w niedzielę

Pogoda na dzisiaj (niedziela, 19.12) w Bieruniu

Temperatura w ciągu dnia może dzisiaj sięgnąć 4°C w najcieplejszym momencie. Dzisiaj w nocy będziemy mieć ok. -1°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się dzisiaj opady deszczu, wynosi 90 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 2.2 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.