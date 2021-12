Pijany mężczyzna chciał przekupić policjantów w zamian za wolność. Oferował im aż 49 zł! Co na to funkcjonariusze? Karolina Kos

Funkcjonariusze bieruńskiej komendy zatrzymali mieszkańca Lędzin, który próbował wykupić swoją wolność. Aby nie trafić do izby wytrzeźwień po interwencji, 68-latek zaproponował mundurowym... 49 zł! Zamiast na przymusowe trzeźwienie, mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i teraz grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.