Luty 2022 w Bieruniu: Przegląd najważniejszych wydarzeń stycznia 2022

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierunia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Takie objawy daje Omikron. 20 objawów wirusa, które mogą przypominać przeziębienie [LISTA] 1.2”?

Przegląd stycznia 2022 w Bieruniu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Takie objawy daje Omikron. 20 objawów wirusa, które mogą przypominać przeziębienie [LISTA] 1.2 Omikron podstępnie atakuje. Według brytyjskich naukowców niektóre z objawów nowego wariantu koronawirusa łudząco przypominają te charakterystyczne dla zwykłego przeziębienia. Na które dolegliwości najczęściej skarżą się chorzy? Sprawdź w galerii co powinno cię zaniepokoić. 📢 Bieg Utopca 2022 w Bieruniu - zobacz ZDJĘCIA i WYNIKI. Wystartowało ponad 700 osób! W niedzielę 30 stycznia rozegrano 8. Bieruński Bieg Utopca. Na starcie na Rynku w Bieruniu stanęło ponad 700 osób, które rywalizowały w biegach na dystansie 17 km oraz 5,65 km oraz marszu nordic walking na tej krótszej trasie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 CZARNE STREFY w woj. śląskim. Gdzie jest najgorzej? Te dane są BARDZO niepokojące KORONAWIRUS. Już od kilku dni, to w woj. śląskim jest najwięcej zakażeń w Polsce! Opublikowane dziś 31 stycznia przez Ministerstwo Zdrowia nowe dane, nie napawają optymizmem! Minionej doby w Polsce było 33 480 nowych zachorowań. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? Sprawdź wskaźniki zakażeń.

Prasówka luty Bieruń: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Bierunia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nawałnica w woj. śląskim spowodowała dużo strat - to był pogodowy armagedon. Zerwane dachy, zniszczone samochody, powalone drzewa... Nawałcnica w Śląskiem - to był pogodowy armagedon. Porywisty wiatr dał się we znaki mieszkańcom woj. śląskiego. Strażacy co chwilę musieli wyjeżdżać w teren, by usuwać skutki nawałnicy. W niedzielę 30 stycznia takich wyjazdów na terenie woj. śląskiego było w 1317. Uszkodzone zostały 193 dachy, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany.

📢 Objawy Omikronu u dzieci mogą być nietypowe. Zobacz, jak rozpoznać i na co zwracać uwagę ZDROWIE. Piąta fala pandemii koronawirusa w Polsce stała się już faktem. Rośnie liczba zakażeń wariantem Omikron, który jest dużo bardziej zaraźliwy niż Delta. Objawy Omikronu różnią się od typowych objawów COVID-19, szczególnie w przypadku dzieci. Sprawdźcie, jakie są najczęstsze objawy wariantu Omikron u dzieci i jak je szybko rozpoznać. Co powinno przykuć naszą uwagę? 📢 Kiedyś to były studniówki! Tak bawili się uczniowie w Śląskiem przed pandemią. Zobaczcie ZDJĘCIA z 2015 roku Beztroska studniówka bez obostrzeń i reżimu sanitarnego? To były czasy! Przeszukaliśmy nasze archiwum i znaleźliśmy dla was fotografie ze studniówek z 2015 roku, kiedy nie tylko moda i fryzury studniówkowe były totalnie inne niż dziś, ale i słowo koronawirus nie istniało w świadomości Polaków. Zobaczcie te zdjęcia!

📢 8. Bieruński Bieg Utopca. Na starcie na Rynku w Bieruniu stanęło ponad 700 osób! Zobaczcie ZDJĘCIA W niedzielę 30 stycznia rozegrano 8. Bieruński Bieg Utopca. Na starcie na Rynku w Bieruniu stanęło ponad 700 osób, które rywalizowały w biegach na dystansie 17 oraz 5,65 km oraz marszu nordic walking na tej krótszej trasie. Zobaczcie zdjęcia z Bieruńskiego Biegu Utopca. 📢 Miss Morsowania 2022 w woj. śląskim. Zobacz zdjęcia dziewczyn, które nie boją się lodowatej wody Miss Morsowania 2022 w Śląskiem. Zimowe kąpiele w jeziorach i rzekach są coraz popularniejsze w woj. śląskim. Poprawia odporność, samopoczucie, pozwala zapomnieć o codziennych stresach - wyliczają zalety takich kąpieli fani morsowania. Zobaczcie w galerii zdjęcia pięknych pań morsujących w woj. śląskim i nie tylko.

📢 Śląskie jest już całe CZARNE! Tu u nas jest najwięcej zakażeń! Jest też rekord To Śląskie wysunęło się na niechlubne pierwsze miejsce w Polsce pod względem nowych zakażeń. Opublikowane dziś 28 stycznia przez Ministerstwo Zdrowia nowe dane nie napawają optymizmem! Minionej doby w Polsce było 57 262 nowych zachorowań - to wzrost o 56 proc. do ubiegłego piątku. Zmarło 271 osób.

📢 NOWE produkty wycofane ze sklepów m.in. Lidl, Auchan czy Biedronka. Kupiłeś je, wyrzuć natychmiast WAŻNE! Kolejne już produkty spożywcze zostały wycofywane ze sklepów! Tym razem to m.in. buraczki - w których może być szkło! O skażonej żywności informuje zawsze Główny Inspektorat Sanitarny. A następnie znane sklepy w całej Polsce, jak np. Lidl, Biedronka czy Auchan, wycofują całe partie tych produktów z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Zobacz LISTĘ 📢 Darmowe testowanie na COVID w aptekach woj. śląskiego. Zbadasz się od czwartku, 27 stycznia. LISTA APTEK Od czwartku, 27 stycznia, w wybranych aptekach można za darmo i bez skierowania wykonać test antygenowy na obecność COVID-19. Lista placówek jest bardzo skromna. W całej Polsce usługę uruchomiły rano raptem 64 placówki. Około południa liczba ta urosła do 105. Kolejne składają dokumenty zgłoszeniowe. Na liście aptek, które już testują, jest osiem z woj. śląskiego.

📢 Koronawirus w Śląskiem: Kolejna rekordowa liczba zakażeń! Zobacz, gdzie najwięcej To już kolejny rekord zakażeń w historii tej pandemii! Dziś, 27 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało aż o 57 659 nowych zakażeniach - to wzrost o 75 proc. do ubiegłego czwartku. Tylko minionej doby zmarło w Polsce 262 zakażonych, w tym 34 w naszym regionie. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim i w jego poszczególnych miastach?

📢 Jest REKORD zakażeń od początku pandemii w Polsce! Te dane przerażają. Jak w Śląskiem? Dziś, w środę 26 stycznia padł rekord zakażeń od początku pandemii w Polsce! Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń jest aż 53 420 - to o ok. 75. proc. więcej zakażeń niż w ubiegłą środę. Zmarło 276 osób. Jak w Śląskiem?

📢 Śląskie: Internetowy sklep Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz, co tu kupisz, mając 10 złotych w kieszeni. Zobacz ZDJĘCIA Internetowy sklep Agencji Mienia Wojskowego stale poszerza swój asortyment. Znajdziemy tu odzież, elementy wyposażenia domu, obuwie, plecaki i masę innych przedmiotów! Zobacz co możesz kupić mając w kieszeni 10 złotych. Na ostatnim slajdzie informacja o tym jak można dokonać płatności i szczegóły na temat wysyłki. Sprawdź listę rzeczy, poznaj CENĘ

📢 Taka może być rekordowa waloryzacja emerytur. Tyle możesz dostać - podajemy stawki. Ile wyniesie trzynasta emerytura? Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zaledwie 40 % polskich emerytów ocenia swoją sytuację materialną jako zadowalającą. W 2022 r. ma się to poprawić. Świadczenia zostaną zwaloryzowane o co najmniej 5%. W 2022 roku wypłacone zostaną też trzynaste emerytury. "Czternastki" w 2022 roku nie będzie.

📢 Olśniewają urodą! MISS STUDNIÓWKI woj. śląskiego 2022 - te dziewczyny wyglądały zjawiskowo na balu maturalnym Jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Studniówki 2022 w woj. śląskim trwają w najlepsze. Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie. Poznaj MISS STUDNIÓWKI woj. śląskiego 2022. Zobacz ZDJĘCIA ze studniówek, które odbyły się w ostatnich dniach w woj. śląskim. 📢 Rekord zakażeń w woj. śląskim! Tak źle jeszcze nie było! Gdzie jest najtrudniejsza sytuacja? Te dane są przerażające! Dziś, 22 stycznia Ministerstwo Zdrowia przekazało dramatyczne dane - minionej doby mieliśmy rekordową liczę nowych zakażeń: 40 876 - to wzrost do ubiegłej soboty o 142 proc. Zmarły 193 osoby. W woj. śląskim sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna!

