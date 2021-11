Kierowcy z Bierunia, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z wtorku na środę?

W środę w Bieruniu trzeba będzie skrobać szyby!

Wstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

Jaka będzie pogoda w nocy w Bieruniu?

Przewidywane warunki atmosferyczne na noc z wtorku na środę w Bieruniu:

Temperatura: 0°C.

Wilgotność powietrza: 88%

Wiatr: 34 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów śniegu: 100%.

Pogoda w Bieruniu w nocy ze środy na czwartek:

Temperatura: 4°C.

Wilgotność powietrza: 82%

Wiatr: 29 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 10%.

Pogoda w Bieruniu w nocy z czwartku na piątek: