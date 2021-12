Kierowcy z Bierunia, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z czwartku na piątek?

W piątek w Bieruniu trzeba będzie skrobać szyby!

Wstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Pamiętaj, by ubrać się nieco cieplej, bo może to chwile potrwać. Zastanów się, czy nie warto na noc założyć na przednią szybę maty termicznej lub koca.

Jaka pogoda będzie w Bieruniu w nocy?

Przewidywane warunki atmosferyczne na noc z czwartku na piątek w Bieruniu:

Temperatura: -3°C.

Wilgotność powietrza: 96%

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów śniegu: 100%.

Pogoda w Bieruniu w nocy z piątku na sobotę:

Temperatura: -7°C.

Wilgotność powietrza: 98%

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów śniegu: 20%.

Pogoda w Bieruniu w nocy z soboty na niedzielę: