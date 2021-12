Grudzień w Bieruniu: Przegląd prasy z listopada 2021 w Bieruniu, najważniejsze informacje miesiąca

Brak drobnych na parkometr, zbyt mała ilość miejsc parkingowych i poranny pośpiech. To tylko niektóre z wymówek kierowców. Chcesz stać się rozpoznawalny i sprawić, by wszyscy zjeżdżali ci z drogi? Nic trudnego! Wystarczy, że źle zaparkujesz, a internauci na pewno zadbają o twoją (złą) sławę. Myślicie, że widzieliście już wszystko na polskich drogach? Spójrzcie na te zdjęcia. Oto prawdziwi „Mistrzowie" parkowania w Śląskiem.

UWAGA! Główny Inspektorat Sanitarny OSTRZEGA! Popularne sklepy, jak np. Lidl, Biedronka czy Auchan, wycofują całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. To m.in. jajka, sery i wędliny. Główny Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o utylizacji tych produktów. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Poznaj LISTĘ

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił wprowadzenie dodatkowych restrykcji w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa - omikron. Od 1 grudnia obowiązywać będą nowe obostrzenia. Przejdź do galerii i sprawdź, jakie zmiany czekają nas już za kilka dni. Czy nadchodzi kolejny lockdown?

Z tygodnia na tydzień, zakażeń w Polsce jest coraz więcej. Zdaniem rządu, szczyt IV fali pandemii nastąpi w tym lub w przyszłym tygodniu. W czwartek 25 listopada, nowych zakażeń mamy aż 28 128! Jest też rekordowo wysoka liczba zgonów! Zmarło minionej doby w Polsce aż 497 osób! To rekord IV fali, i najwyższa liczba zgonów od 6 maja.

Szukasz samochodu po okazyjnej cenie? Dobrze trafiłeś! Licytacje komornicze to okazja, kiedy można kupić samochód w dobrym stanie technicznym, a przy tym w bardzo przystępnej cenie. Pojazdy przeznaczone na licytacje mają sprawdzona historię i uregulowany stosunek prawny. Jakie auta można kupić w listopadzie i grudniu? Zebraliśmy wybrane oferty ze zdjęciami, a teraz prezentujemy je w naszej galerii.

KORONAWIRUS W ŚLĄSKIEM. Te dane przerażają! W Polsce minionej doby zarejestrowano aż 28 380 - ostatni raz tak wiele zachorowań było 2 kwietnia! Zmarło aż 460. To niechlubne rekordy IV fali pandemii. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

Waloryzacja emerytur wchodzi w życie zawsze z pierwszym dniem marca każdego roku. To wówczas emeryci otrzymują wyższe świadczenie. Według zapowiedzi rządzących, waloryzacja emerytur w przyszłym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów.

WAŻNE! Tauron poinformował o wyłączeniach energii elektrycznej w całym woj. śląskim. Dotyczy to mieszkańców: Bielska-Białej, Chorzowa, Częstochowy, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, Sosnowca, Mysłowic, Tychów, Piekar Śląskich, Rybnika, Zabrza, Żor i powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, tarnogórskiego i żywieckiego. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ, SPRAWDŹ SWOJE MIASTO

HISTORIA. W Spodku 11 listopada odbyła się 21. już edycja imprezy MAYDAY. A czy pamiętacie, jak wyglądały początki tej imprezy? Jaka obowiązywała moda? Nie uwierzycie, jak wiele się zmieniło w ciągu tych lat. Zapraszamy Was na... podróż do przeszłości. Może na zdjęciach znajdziecie siebie albo znajomych?

Absurdalnie kładzione kable, samotna furka na chodniku, blok ocieplony bez jednego piętra, balkon bez drzwi, ścieżka rowerowa przecięta barierami, zatoczka autobusowa obsadzona drzewami, samochód pod wiatą dla wózków z marketu, pizza w kształcie orła... - to tylko niektóre absurdalne pomysły nadesłane na facebookowy fanpage "Zaufaj mi, jestem Architektem!". Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

Park Miliona Świateł w Zabrzu zachwyca. To oszałamiająca iluminacja, świetlne atrakcje zachwycają - nie tylko najmłodszych. Kąpielisko, skąpane w światłach, z instalacjami świetlnymi - to będzie najgorętsze miejsce tej jesieni i zimy. Od 6 listopada jest dostępne dla wszystkich. Zobacz zdjęcia.

Te dane przerażają! W Polsce minionej doby zarejestrowano aż 24 239, to wzrost o 31 procent do ubiegłej środy. Ostatni raz tak wiele zachorowań było 10 kwietnia! Zmarły aż 463 - najwięcej od 6 maja. To niechlubne rekordy IV fali pandemii. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?