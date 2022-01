Gdzie na spacer do 18 km od Imielina. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 1 - 2 stycznia?

Ścieżki spacerowe z Imielina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 18 km od Imielina, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 stycznia w Imielinie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 02 stycznia w Imielinie ma być nan°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 15,65 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podejść: 292 m

Suma zejść: 292 m

Artlomiej poleca trasę mieszkańcom Imielina

TRASA: Geosfera - Ostra Górka - Off-Road na Pieczyskach - Kamieniołom Gródek - Dobra - Sadowa Góra