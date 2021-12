Budowa S1: GDDKiA unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty na budowę 10-kilometrowego odcinka ekspresówki Mysłowice - Bieruń. Powód? Anna Dziedzic

Mysłowicko-bieruński odcinek drogi ekspresowej S1 ma pecha do rozstrzygnięć przetargowych. Przez to,10-kilometrowa część S1 między tymi miastami, powstanie najwcześniej w 2025 roku.

Budimex jednak nie wybuduje 10 kilometrów drogi ekspresowej 1 między Mysłowicami i Bieruniem, choć to oferta tej firmy została wybrana jako najkorzystniejsza. Po odwołaniu innej firmy, wybór oferty unieważniono. Obecnie trwa analiza pozostałych ofert. To był już ostatni odcinek S1, na budowę którego wyłoniono wykonawcę. Wszystko wskazuje na to, że odwołanie znowu wydłuży ten proces o kilka tygodni.