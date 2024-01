Blisko trzy godziny siatkarskiego thrillera w Imielinie. MKS Copco podzielił się punktami z Leginovią (Zobacz Zdjęcia i Video)

Przed meczem zdecydowanym faworytem wydawały się zawodniczki MKS-u. Beniaminek rozgrywek nadspodziewanie dobrze radzi sobie na zapleczu TAURON Ligi. Podopieczne Rafała Kalinowskiego z bilansem 10 zwycięstw i 5 porażek zajmowały 5 miejsce. Ich rywalki miały odwrotny bilans 5 zwycięstw i 10 porażek. Wydawało się, że to będzie stosunkowo łatwe spotkanie dla MKS-u.

Pierwsze dwa sety zgodnie z planem

Od początku spotkania oglądaliśmy falowanie obu drużyn. Kilka punktów przewagi gospodyń i seria zespołu gości, znowu prowadzenie MKS-u i kolejna równowaga. Mimo wszystko w tym siatkarskim chaosie lepiej radził sobie beniaminek 1 ligi wygrywając oba sety do 22. Jednak końcówka drugiej odsłony wskazywała, że w tym meczu może się jeszcze wiele wydarzyć.

Kto nie wygrywa 3:0...

Oglądając trzecią partię tego spotkania można było odnieść wrażenie, że siatkarki MKS-u spodziewały się, iż to spotkanie "samo się wygra". Tak się nie stało, zawodniczki z Legionowa poczuły krew, szczególnie przy sporej nieskuteczności Natalii Pustelnik i Angeli Mroczek, które co chwilę miały problem ze skończeniem swoich ataków. Warto też podkreślić ogromną pracę w obronie obu drużyn.

Kiedy wydawało się, że trzeci set padł łupem przyjezdnych 25:16, do gry wkroczyli miejscowi statystycy, którzy wyłapali błąd rotacji w zespole z Legionowa. Po sprawdzeniu transmisji na żywo, która co mecz jest realizowana w Imielinie - sędziowie orzekli, iż zawodniczki muszą wrócić na boisko i dograć 3 seta od stanu 24:17. Przyczyną takiego stanu rzeczy był błąd, który polegał na tym że przy stanie 24:16 na zagrywkę poszła inna zawodniczka niż ta która powinna. Ta sytuacja nie wytrąciła z rytmu Legionovie, która w kolejnej okazji po raz drugi postawiła kropkę nad i w partii nr 3.