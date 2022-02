29-letni mężczyzna podejrzany o włamanie do samochodu. Ukradł też latarkę o wartości 20 zł. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia

Policjanci z Bierunia zatrzymali 29-letniego mężczyznę, podejrzanego o kradzież z włamaniem do samochodu, do których doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (6/7 lutego) na jednej z prywatnych posesji. W czasie popełnienia przestępstwa, mieszkaniec powiatu bieruńskiego zniszczył drzwi samochodu oraz ukradł latarkę, której wartość oszacowano w wysokości 20 zł. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za kradzież z włamaniem grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.